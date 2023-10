Viral Video: मुर्गी ने खुद दी अपनी मौत को दावत, मगरमच्छ के मुंह का ऐसे बना निवाला...

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वेदियो वायरल होता रहता है, जिनमे से कई वीडियो ऐसे होते है जिनहे देख हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते तो कई ऐसे होटेन हैं जिनहे देख हम सिर्फ अफसोश कर्टेन हैं दरअसल इन इंटरनेट पर मगरमच्छ का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

आपको बता दें इस वीडियो को देख आप भी ये कहने पर अजबूर होंगे कि मगरमच्छ से ज्यादा खतरनाक कोई जानवर नहीं हो सकता. शायद यही वजह है कि इसे पानी का ‘शैतान’ कहा जाता है. इस खूंखार शिकारी के कब्जे में बड़े से बड़े जानवर भी रहम की भीख मांगने लगते हैं.

Sometimes there is a such thing as a free meal pic.twitter.com/OeCXv87Ss4

— More Crazy Clips (@MoreCrazyClips) October 12, 2023