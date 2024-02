Viral Video: जब पति को दूसरी लड़की के साथ पत्नी से पकड़ा, किया दोनों का ऐसा हाल....

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला एक पुरुष को थप्पड़ मारती नजर आ रही है और उसके बाद वह दूसरी महिला पर हमला करती नजर आ रही है। वीडियो को एक एक्स यूजर @gharkekalesh ने शेयर किया है. पोस्ट के अनुसार, घटना का सटीक स्थान निश्चित नहीं है।पोस्ट में कहा गया है कि एक पत्नी को अपने पति के विवाहेतर संबंध के बारे में पता चला और उसने एक शॉपिंग मॉल में दोनों का सामना किया।

वीडियो में पत्नी पहले पति को थप्पड़ मारती है, अपना गिरा हुआ बैग उठाती है और चली जाती है. बाद में वह बैग में आती है, एक अन्य महिला के बाल खींचती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उसके पति की गर्लफ्रेंड है और चली जाती है। बाद में पुरुष हमलावर महिला को उठने में मदद करता है और युगल वहां से चला जाता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला द्वारा हाल ही में पुलिस से संपर्क करने के तीन दिन बाद यह बात सामने आई है क्योंकि उसके पति ने उसके लिए मोमोज लाना बंद कर दिया था। पति-पत्नी के बीच कलह तब शांत हुई जब पति ने अपनी पत्नी को हर हफ्ते दो बार मोमोज खिलाने का वादा किया।

Extra-Marital affair kalesh (Wife Caught her Hisband with other lady inside Mall) pic.twitter.com/d1jekkE9os

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 29, 2024