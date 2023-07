Virat Kohli Biggest Records : वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली बनाएंगे महारिकॉर्ड! सचिन-पोंटिंग छूट जाएंगे मीलों पीछे

Virat Kohli Records : भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज (Ind vs WI ODI series) का आगाज आज गुरुवार यानि 27 जुलाई से होने जा रहा है। इस सीरीज में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की नजर कई बड़े रिकॉर्ड्स पर रहने वाली है। अगर कोहली का इस सीरीज में बल्ला चला तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) को मीलों पीछे छोड़ देंगे।

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ बेहद शानदार रहा है, वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट के नाम ही दर्ज है। अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में विराट अगर शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं तो वह वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इस रिकॉर्ड तक पहुंचने से विराट सिर्फ 102 रन ही दूर हैं।

फिलहाल सबसे तेज 13000 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम है, सचिन ने 321 पारियों में 13000 रन का आंकड़ा छुआ था। जबकि विराट कोहली ने 265 वनडे पारियों में 57.32 की औसत से 12898 रन बनाए हैं। ऐसे में उन्हें वनडे इंटरनेशनल में 13000 रनों का आंकड़ा छूने के लिए 102 रनों की जरूरत है। इस लिस्ट में रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 341 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था।

इसके अलावा अगर विराट कोहली (Virat Kohli) इस सीरीज के तीनों मैच में अगर शतक जड़ने में कामयाब होते हैं तो वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक (Most centuries in One Day International) लगाने के सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। मौजूदा समय में विराट के नाम 46 वनडे शतक हैं। वहीं, सचिन ने अपने वनडे करियर में 49 शतक जड़ें हैं।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट का रिकॉर्ड सबसे शानदार

वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली (Virat Kohli) का रिकॉर्ड ऐसा है, जिसके आस-पास भी फिलहाल कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं है। विराट ने 2009 से लेकर 2022 तक वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 41 पारियां खेली हैं और इस दौरान 66.50 के औसत से कुल 2261 रन बनाए हैं। वह इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 2000 रनों का आंकड़ा पार किया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) हैं, जिन्होंने 1930 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ (Mark Waugh) हैं, जिन्होंने 45 पारियों में 1708 रन बनाए हैं।

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो विराट के बाद दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 34 पारियों में 1601 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 39 पारियों में 1573 रन बनाए हैं। इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड भी विराट के नाम ही दर्ज है। वह अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ नौ शतक लगा चुके हैं।