Vistara एयरलाइन ने अपनी उड़ानों में यात्रा करने के लिये लॉन्च किया गिफ्ट कार्ड

नयी दिल्ली: कोरोनाकाल के बाद यात्रियों को लुभाने के लिए हवाई उड़ान कंपनी ने गिफ्ट कार्ड लॉच किया। हवाई उ़ान कंपनी विस्तारा ने बृहस्पतिवार को एक उपहार कार्ड लॉन्च किया है, जिसे यात्री 250 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच कहीं भी खरीद सकते हैं। एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

खबरों के अनुसार, एयरलाइन के बयान में उल्लेख किया कि ‘पर्पल टिकट’ नामक उपहार कार्ड एक ई-कार्ड है जो खरीद की तारीख से 365 दिनों के लिए वैध रहेगा।

