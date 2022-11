मनोरंजन जगत में शोक की लहर, 34 वर्षीय स्टार का घर के बाथरूम में मिला शव

मुंबई। मनोरंजन जगत के पॉपुलर सिंगर, रैपर और एक्टर एरोन कार्टर (Aaron Cartor Death) का निधन हो गया है। वह ‘बैकस्ट्रीट बॉयज़’ बैंड के मेंबर निक कार्टर के भाई थे। वह 34 साल के थे। रिपोर्ट के मुताबिक वह शनिवार सुबह कैलिफोर्निया के लैंकेस्टर स्थित अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक एरोन की टीम के एक प्रतिनिधि ने कहा कि अभी यह बहुत बुरा समय है, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ और इसका कारण क्या था?

प्रतिनिधि ने आगे कहा कि हम सभी की तरह ही परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि फैंस उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार को सांत्वना दें। एरोन कार्टर की मौत की खबर सामने आने के तुरंत बाद, सिंगर टायलर हिल्टन ने ट्विटर पर इसे ‘दिल तोड़ने वाला’ बताया है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और एक लंबा ट्वीट किया है।

No…. This @aaroncarter news is heartbreaking… this kid had such a spark. Known him for years and always really liked him, he was warm and really funny. Loved putting on a show and he was good at it. Ill find some pics of us and post more later… damn RIP budddd #aaroncarter

— Tyler Hilton (@TylerHilton) November 5, 2022