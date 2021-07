दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह 11 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके साथ ही दिन में ही काले बादल छा गए है। साथ ही तेज हवा के साथ ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे उमस व गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, गाजियाबाद समेत नोएडा के अन्य इलाकों में भी बेहद तेज हवाएं चलने व बारिश से राहगीरों को भी परेशानी हो रही है।

मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो घंटों के अंदर बादलों की गरज के साथ दिल्ली-एनसीआर (लोनी-देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला), गोहाना, गन्नौर, सोनीपत(हरियाणा), बड़ौत, बागपत, खेखड़ा, हस्तिनापुर, खतौली में हल्की से लेकर तेज बारिश तक होगी।

Looks like the rain gods decided to compensate Delhi. #DelhiRains #Delhi @SkymetWeather pic.twitter.com/vsMog8amnp

— ananya dasgupta (@ananyadg) July 14, 2021