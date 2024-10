गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई पर जल्द बनने वाली है Web Series, दिपावली पर रिलीज हो सकता है पोस्टर

Web series is going to be made soon on gangster Lawrence Vishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई (Gangster Lawrence Vishnoi) पर जल्द ही वेब सीरीज बनने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन की तरफ से इस वेब सीरीज को अप्रूवल मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेब सीरीज पर काम भी शुरू हो चुका है। लॉरेंस पर वेब सीरीज जानी फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन बना रहा है, जिसका टाइटल ‘लॉरेंस-ए गैंगस्टर’ दिया गया है।

इस वेब सीरीज में लॉरेंस की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें उसका एक गैंगस्टर बदलना और उसके नेटवर्क के बारे में दिखाया जाएगा। हालांकि, फिल्म में लॉरेंस के किरदार में कौन नजर आने वाला है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि दिवाली के आस पास इस सीरीज का पोस्टर रिलीज किया जाएगा। पोस्टर में ही एक्टर का खुलासा किया जाएगा।

लॉरेंस- ए गैंगस्टर के प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन के प्रमुख अमित जानी ने सीरीज को लेकर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य दर्शकों को एक सीराज के माध्यम से एक रियल स्टोरी के साथ जोड़ना है।

जानी ने इससे पहले भी ऐसी सीरीज बनाई है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने ‘ए टेलर मर्डर स्टोरी’ बनाई, जो कि उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल पर आधारित है, जिसे 2022 में उसी की दुकान पर मार दिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर ‘कराची टू नोएडा’ भी बनाई थी।