आयरलैंड में भारत के राजदूत ने पीएम मोदी पर ऐसा क्या कहा? कांग्रेस तुरंत बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से आयरलैंड में भारत के राजदूत को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि ‘द आइरिश टाइम्स’ (The Irish Times) में छपे एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के खिलाफ आरोपों का जवाब देते हुए आयरलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा विपक्ष पर हमला करना ‘बेहूदा और अपमानजनक’ था। जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा (Indian Ambassador Akhilesh Mishra) का जिक्र करते हुए कहा कि एक राजदूत से ‘एक पार्टी विशेषज्ञ’ की तरह विपक्षी दलों पर खुलेआम हमला करने की उम्मीद नहीं की जाती थी।

कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक राजनयिक का सरेआम ‘पार्टी सदस्य’ की तरह विपक्षी दलों पर हमला करना ‘शर्मनाक व्यवहार’ है और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ‘द आइरिश टाइम्स’ (The Irish Times) को दिए अपने जवाब में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा (Indian Ambassador Akhilesh Mishra) की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है।

Defending the Government of India is one thing and is to be expected. But to attack Opposition parties openly in thus manner like a party apparatchik is not expected from an Ambassador even if he be a political appointment. This is unprofessional and disgraceful behaviour on his… https://t.co/t0YQSKZSLQ

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 16, 2024