Who Is Mirzapur 3 Saloni Bhabhi: मिर्जापुर 3 की सलोनी भाभी के इंटीमेट सीन्स ने मचाया बवाल

Who Is Mirzapur 3 Saloni Bhabhi: 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर सीजन 3 (Mirzapur Season 3) रिलीज हुआ। हालांकि फैंस का इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे में जो कि काफी चर्चा में हैं। वह हैं दद्दा त्यागी (Dadda Tyagi) की बहू सलोनी त्यागी (Daughter in law Saloni Tyagi)।

मिर्जापुर सीजन 3 (Mirzapur Season 3) में त्यागी परिवार की बहू बनकर सलोनी भाभी ने खूब लाइमलाइट बटोरी। इस सीजन में उन्होंने कई सारे बोल्ड सीन्स दिए हैं। बड़े त्यागी की पत्नी सलोनी त्यागी (Saloni Tyagi) ने अपने देवर छोटे के साथ जिस तरह से बोल्ड सीन दिए हैं उसकी वजह से वह काफी चर्चा में हैं। अब वह फैंस की क्रश बन चुकी हैं।

View this post on Instagram A post shared by neha sargam (@nehasargam)



बता दें कि, ‘मिर्जापुर’ में सलोनी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम नेहा सरगम है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उन्हें ज्यादातर धार्मिक रोल के लिए जाना जाता है। नेहा ने 2012 में टीवी शो रामायण: सबके जीवन का आधार में नजर आईं, जिसमें उन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी।

View this post on Instagram A post shared by neha sargam (@nehasargam)



उन्होंने रामायण के अलावा यशोमती मैया के नंदलाला में यशोदा मां का की भूमिका निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साथ ही नेहा परमावतार श्रीकृष्ण शो में लक्ष्मी के रोल में भी दिख चुकी हैं। इस तरह के धार्मिक रोल करने के बाद मिर्जापुर में बोल्ड सीन करने के बाद उनकी पूरी इमेज बदल गई है।