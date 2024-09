1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य व टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद (TMC MP Kirti Azad ) की पत्नी पूनम आजाद (Poonam Azad) का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी कीर्ति आजाद (Kirti Azad) ने खुद दी है। कीर्ति आजाद (Kirti Azad) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनका अंतिम संस्कार दुर्गापुर में किया जाएगा। कपिल देव की कप्तानी में 1983 का विश्व कप (1983 World Cup) जीतने वाली टीम का कीर्ति आजाद (Kirti Azad ) सदस्य रहे हैं। हालांकि, इस समय वे राजनीति में हैं और दरभंगा संसदीय क्षेत्र (Darbhanga Parliamentary Constituency) से टीएमसी (TMC) के सांसद हैं।

Last rites to be held at 4 PM at Damodar Valley cremation ground. She loved this place at Durgapur https://t.co/SEeeU5T4FP

— Kirti Azad (@KirtiAzaad) September 2, 2024