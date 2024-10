MS Dhoni अगला आईपीएल सीजन खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने दिया बड़ा अपडेट

MS Dhoni अगला आईपीएल सीजन खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने दिया बड़ा अपडेट

Will MS Dhoni play the IPL 2025 season or not? आईपीएल 2025 से पहले फ्रेंचाइजी टीमें मेगा ऑक्शन के लिए अपनी-अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में जुटी है। जिसमें पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) पर सबकी निगाहें रहने वाली है। जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अनकैप्ड प्लेयर (Uncapped Player) के तौर पर रिटेन किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं है कि धोनी अगले सीजन में खेलते दिखेंगे या नहीं? इस बीच सीएसके के सीईओ ने धोनी के खेलने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।