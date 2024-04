Woman of My Billion teaser released: वीमेन ऑफ माई बिलियन डॉक्यूमेंट्री का टीजर रिलीज

Woman of My Billion teaser released: ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग के अलावा फिल्में भी बना रही हैं. अब उनके प्रोडक्शन हाउस में फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘वीमेन ऑफ माई बिलियन’ (Woman of My Billion) जल्द ही रिलीज होगी. डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर आज 25 अप्रैल को रिलीज़ किया गया।

आपको बता दें, कि यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी महिला की कहानी दिखाती है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर उन महिलाओं से मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में किसी तरह की हिंसा का सामना किया है।

अजितेश शर्मा (Ajitesh Sharma) द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री कुछ महिलाओं द्वारा 11 साल की उम्र में अपनी आँखें बंद करने और खुद की एक मानसिक छवि बनाने और फिर अपने वर्तमान स्वरूप की कल्पना करने से शुरू होती है। इसके बाद आप कुछ महिलाओं को अपनी कहानियां सुनाते हुए देखेंगे.

इसके बाद सृष्टि बख्शी महिलाओं के संघर्षों, सपनों और अधिकारों की कहानियों को खोजने और साझा करने के मिशन के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 230 दिनों में 3,800 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकलती हैं। ‘वीमेन ऑफ माई बिलियन्स’ 3 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा गया कि महिला सुरक्षा के लिए पूरे भारत में एक महिला की 3,800 किमी की पदयात्रा ने ऐसी कहानियां दिखाईं, जिन्हें बताने की जरूरत है और उन मान्यताओं के बारे में सवाल उठाए हैं, जिन्हें चुनौती देने की जरूरत है।