आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है...जडेजा के संन्यास पर पीएम मोदी ने भविष्य के लिए दी​ शुभकामनाएं

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2024 का विजेता बनने के बाद टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया था। हालांकि, वह भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने जडेजा को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, प्रिय रवींद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की प्रशंसा करते हैं। पिछले कई वर्षों में आपके शानदार टी-20 प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

Dear @imjadeja,

You have performed exceptionally as an all-rounder. Cricket lovers admire your stylish stroke play, spin and superb fielding. Thank you for the enthralling T20 performances over the years. My best wishes for your endeavours ahead.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2024