आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने थामा कांग्रेस का हाथ, बोलीं- पिता के अधूरे सपनों को करूंगी पूरा

नई दिल्ली। दक्षिण की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव (Andhra Pradesh Assembly Elections) से पहले वाईएस शर्मिला (YS Sharmila) की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (YSR Telangana Party) का कांग्रेस में विलय हो गया है। पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना विधानसभा चुनावों (Telangana Assembly Elections) में कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद यह विलय पार्टी के लिए आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव काफी अहम साबित हो सकता है।

Watch: Eminent personalities join the Indian National Congress at the AICC HQ, New Delhi. https://t.co/TUYFRo4ekU

— Congress (@INCIndia) January 4, 2024