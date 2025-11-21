  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

सिंगर जुबिन नौटियाल शुक्रवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर गए। जहां पर उन्होंने पवित्र भस्म आरती में हिस्सा लिया और प्रार्थना की। मंदिर के अंदर के विज़ुअल्स में जुबिन को भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए देखा जा सकता था क्योंकि वह दूसरों के साथ भस्म आरती देखने गए थे। भगवान की पूजा करते हुए सिंगर ने मंत्रों के जाप में भी हिस्सा लिया क्योंकि वह पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूबे हुए लग रहे थे। जुबिन नौटियाल ने एक भजन भी गाया।

By Satish Singh 
Updated Date

भोपाल। सिंगर जुबिन नौटियाल (Singer Jubin Nautiyal) शुक्रवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) गए। जहां पर उन्होंने पवित्र भस्म आरती (Holy Bhasma Aarti) में हिस्सा लिया और प्रार्थना की। मंदिर के अंदर के विज़ुअल्स में जुबिन को भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए देखा जा सकता था क्योंकि वह दूसरों के साथ भस्म आरती देखने गए थे। भगवान की पूजा करते हुए सिंगर ने मंत्रों के जाप में भी हिस्सा लिया क्योंकि वह पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूबे हुए लग रहे थे। जुबिन नौटियाल ने एक भजन भी गाया। भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक, भस्म आरती (राख से चढ़ाना), शुभ ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3:30 से 5:30 AM के बीच की जाती है।

पढ़ें :- वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर की परंपराओं के अनुसार, यह रस्म सुबह-सुबह बाबा महाकाल के कपाट खुलने के साथ शुरू होती है, जिसके बाद पंचामृत से पवित्र स्नान कराया जाता है, जो दूध, दही, घी, चीनी और शहद का पवित्र मिश्रण होता है। इसके बाद भगवान को भांग और चंदन से सजाया जाता है, जिसके बाद अनोखी भस्म आरती और धूप-दीप आरती होती है, जिसके साथ ढोल की थाप और शंख की गूंज होती है। जुबिन नौटियाल 2014 में फिल्म सोनाली केबल के अपने गाने एक मुलाकात से मशहूर हुए थे। सिंगर ने धीरे-धीरे ‘कुछ दिन (काबिल), बावरा मन (जॉली LLB 2), अख लड़ जावे (लवयात्री) और दूसरे यादगार हिट गानों की मदद से अपनी अलग-अलग तरह की डिस्कोग्राफी बनाई। इस महीने की शुरुआत में जुबिन ने अपने बहुत इंतज़ार किए जा रहे इंडिया टूर की भी घोषणा की। 2025-2026 में तय तारीखों और शहरों का खुलासा किया गया है। सिंगर के इंदौर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, रायपुर, चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली में कॉन्सर्ट करने की उम्मीद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति...

बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की गला रेतकर कर दी हत्या, प्राईवेट पार्ट पर किए गंभीर वार

बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की...

Tejas crash: दुबई एयर शो में हुआ बड़ा विमान हादसा, भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हुआ क्रैश, पायलट की मौत

Tejas crash: दुबई एयर शो में हुआ बड़ा विमान हादसा, भारतीय लड़ाकू...

डिप्टी सीएम को लेकर बोले ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा और कितना लालची हो सकता हूं

डिप्टी सीएम को लेकर बोले ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा और कितना...

घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं कुछ राजनीतिक दल, अमित शाह बोले-SIR लोकतंत्र को बचाने का अभियान

घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं कुछ राजनीतिक दल,...

सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की लिखी बातों का डिजिटल आर्काइव खोलने पर की तारिफ

सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की लिखी बातों...