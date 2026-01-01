  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘दिन में पांच बार नमाज पढ़ती…’, महाकाल दर्शन विवाद के बीच Nushrat Bharucha का वीडियो हुआ वायरल

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इस समय श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को लेकर सुर्खियों में है. नुसरत का महाकाल के दर्शन करना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इन लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस जब खुद को मुस्लिम मानती है, तो इस्लाम शिक्षा के खिलाफ जा जाकर महाकालेश्वर की भस्म आरती में कैसे शामिल हो सकती है? वहीँ इस बीच नुसरत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो फेथ और बिलीव को लेकर बात कर रही हैं.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- एक्ट्रेस नुसरत भरूचा पर भड़के बरेली के मौलाना , बोले- 'महाकाल मंदिर में पूजा करके बड़ा पाप किया'

मुझे इस मार्ग पर चलना…                                 

एक्ट्रेस का जो वीडिओ वायरल हो रहा है वो शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का एक हिस्सा है, जिसमें नुसरत भरूचा ने धर्म और अपने विश्वास पर खुलकर बात की. वीडियो में नुसरत कहती हैं कि उनके लिए उनका विश्वास सच्चा है, यही विश्वास उन्हें मजबूत करता है. नुसरत ने कहा, ‘इसीलिए मैं अब भी मजबूत और जुड़ी हुई हूं, और मैं जानती हूं कि मुझे इस मार्ग पर चलना है.’

दिन में पांच बार नमाज

नुसरत आगे कहा, ‘आपको जहां भी शांति मिलती है, आपको वहां जाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो. मैं तो खुलकर कहती हूं कि मैं नमाज पढ़ती हूं. अगर मुझे समय मिलता है, तो मैं दिन में पांच बार नमाज पढ़ती हूं. मैं तो सफर में भी अपनी नमाज की चटाई साथ रखती हूं. मैं जहां भी जाती हूं, मुझे वही शांति और सुकून मिलता है. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि ईश्वर एक है और उससे जुड़ने के अनेक रास्ते हैं और मैं उन सभी रास्तों को खोजना चाहती हूं.’

बहुत बड़ा गुनाह

नुसरत भरूचा के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘शरिया कानून के अनुसार पूजा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है. ये हरकतें इस्लाम के खिलाफ हैं. नुसरत को इसका पश्चाताप करना चाहिए.’

पढ़ें :- जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

 

