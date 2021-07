अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर सरहद पार भी गम, पाक नेताओं ने जताया दुख

नई दिल्ली: सिनेमा जगत के हर दिल अजीज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार को 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ट्रेजडी किंग दिलीप साहब के निधन पर दुनियाभर से उनके चाहने वालों ने दुख व्यक्त किया है। पाकिस्तान में भी नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हैं। बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। आज भी पेशावर में उनका पुश्तैनी मकान मौजूद है।

इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, ‘दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल परियोजना शुरू होने पर इसके लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए अपना समय देने को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। ये सबसे कठिन समय था, जब 10 फीसदी फंड इकट्ठा करना भी कठिन था। लेकिन लंदन और पाकिस्तान में उनके आने से बड़ी रकम जुटाने में मदद मिली।

Saddened to learn of Dilip Kumar's passing. I can never forget his generosity in giving his time to help raise funds for SKMTH when project launched. This is the most difficult time – to raise first 10% of the funds & his appearance in Pak & London helped raise huge amounts.

