नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र के नवी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के वाशी इलाके की बहुमंजिला इमारत में आज तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने जानकारी दी कि मृतकों में दो महिलाएं, एक पुरुष और एक छह साल की बच्ची शामिल हैं। यह हादसा रहेजा रेसिडेंसी, एमजीएम कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 14 में हुआ। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग रात करीब 12:30 बजे 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी और देखते ही देखते 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई।