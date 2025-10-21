  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

महाराष्ट्र के नवी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के वाशी इलाके की बहुमंजिला इमारत में आज तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई...

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र के नवी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के वाशी इलाके की बहुमंजिला इमारत में आज तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पढ़ें :- पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी

पुलिस ने जानकारी दी कि मृतकों में दो महिलाएं, एक पुरुष और एक छह साल की बच्ची शामिल हैं। यह हादसा रहेजा रेसिडेंसी, एमजीएम कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 14 में हुआ। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग रात करीब 12:30 बजे 10वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी और देखते ही देखते 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत

नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चार लोगों की...

Video : RJD से सीमा कुशवाहा को नहीं मिला बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट, फेसबुक पर की ये अपील

Video : RJD से सीमा कुशवाहा को नहीं मिला बिहार विधानसभा चुनाव...

हमारी पुलिस न केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि नैतिक कर्तव्यों का भी पालन कर रही: राजनाथ सिंह

हमारी पुलिस न केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि नैतिक...

Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश यादव बोले-रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं...

Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश...

रनवे पर लेडिंग कर दौरान फिसल गया विमान, दो क्रू मेंबर्स की मौत

रनवे पर लेडिंग कर दौरान फिसल गया विमान, दो क्रू मेंबर्स की...

बिहार चुनाव 2025 : RJD ने 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव

बिहार चुनाव 2025 : RJD ने 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, तेजस्वी...