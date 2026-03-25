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बलिया: सरयू नदी पर पिलर बनाते समय गिरा लोहे का ढांचा, 2 मजदूरों की मौत

उत्तर प्रदेश के बलिया में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मचा दी। सरयू नदी पर बन रहे पुल के पिलर निर्माण के दौरान लोहे का भारी ढांचा अचानक भरभराकर गिर गया, जिसमें चार मजदूर दब गए। घटना उभांव थाना क्षेत्र....

By हर्ष गौतम 
Updated Date

बलिया, पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के बलिया में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मचा दी। सरयू नदी पर बन रहे पुल के पिलर निर्माण के दौरान लोहे का भारी ढांचा अचानक भरभराकर गिर गया, जिसमें चार मजदूर दब गए। घटना उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा रोड स्थित मधुबनी गांव के पास बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे की है।

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उस समय मजदूर पिलर निर्माण के लिए सरिया बांध रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से लोहे का ढांचा नीचे आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन भारी ढांचे के कारण मजदूरों को निकालना आसान नहीं था। आखिरकार जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर चारों को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में सभी मजदूरों को सीयर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि एक को मामूली चोट आई है।

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान पप्पू (30) और अमित (29) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे। वहीं घायल मजदूर जुगल (21), पीलीभीत जिले का निवासी है, जिसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों और घायलों के परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सरयू नदी पर पहले से मौजूद तुर्तीपार पुल के पास ही नया पुल बनाया जा रहा था। इसी निर्माण कार्य के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ।

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