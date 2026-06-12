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FIFA Wataru Endo’s retirement : फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले से पहले जापान को लगा बड़ा झटका, कप्तान वातारू ने संन्यास लेने का किया ऐलान!

फीफा वल्र्ड कप के मुकाबले पर दुनिया के खेलप्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं । इसी बीच जापान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

FIFA Wataru Endo’s retirement: फीफा वल्र्ड कप के मुकाबले पर दुनिया के खेलप्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं । इसी बीच जापान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जापान को बड़ा झटका लगा है। जापान टीम के कप्तान, वातारू एंडो ने पैर की चोट के चलते टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। 33 वर्षीय मिडफील्डर वातारू को लेकर खबरें आ रही है कि उन्हों ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। हैरानी की बात ये है कि यह फैसला तब लिया गया जब अर्लिंग्टन में नीदरलैंड के खिलाफ उनके ग्रुप F कैंपेन की शुरुआत में सिर्फ़ तीन दिन बचे थे। इसके अलावा, लिवरपूल के इस मिडफील्डर ने – 33 साल की उम्र में – इंटरनेशनल फुटबॉल से तुरंत रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है।

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खबरों के अनुसार, फरवरी के आखिर से ही एंडो पैर की चोट से जूझ रहे थे, जो उन्हें लिवरपूल के लिए खेलते हुए लगी थी और जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी। हालांकि, शुरुआत में ऐसा लगा था कि वह काफी हद तक ठीक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ‘समुराई ब्लू’ की 26 खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल किया गया था – जबकि काओरु मितोमा और ताकुमी मिनामिनो जैसे दूसरे स्टार खिलाड़ियों के बाहर होने की पुष्टि हो चुकी थी।

लेकिन, 31 मई को आइसलैंड के खिलाफ वार्म-अप फ्रेंडली मैच में बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें आधे समय (हाफ-टाइम) में ही बदल दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत को लेकर अटकलें शुरू हो गईं।

उस समय, जापान के कोच हाजिमे मोरियासु ने कहा था: “मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि वह खेल नहीं सकते।

“इसलिए हम बस भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इंतज़ार करते हैं।”

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