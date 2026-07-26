  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs ZIM 3rd T20I : सीरीज जीतने के बाद आज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 3rd T20I : सीरीज जीतने के बाद आज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 3rd T20I Live : श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार भारतीय टीम ने पहली सीरीज अपने नाम कर ली है। शनिवार को टीम ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से मात दी और सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को हरारे में खेला जाना है, जहां भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। वहीं, जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs ZIM 3rd T20I Live : श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार भारतीय टीम ने पहली सीरीज अपने नाम कर ली है। शनिवार को टीम ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से मात दी और सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को हरारे में खेला जाना है, जहां भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। वहीं, जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी।

पढ़ें :- IND vs ZIM 2nd T20I : आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा टी20

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच रविवार (26 जुलाई) को खेला जाएगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs ZIM T20I Series : टी20आई सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंची टीम इंडिया, जानें- कब और कहां खेला जाएगा लाइव मैच

भारतीय समय अनुसार भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच IST के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस तय समय से आधे घंटे पहले होगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच भारत में ज़ी के Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

मैं भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच लाइव कहाँ देख सकता हूँ?

पढ़ें :- IND vs ENG 1st T20I Live Streaming : कल से भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs ZIM 3rd T20I : सीरीज जीतने के बाद आज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 3rd T20I : सीरीज जीतने के बाद आज क्लीन...

हितमैन का रिटायरमें, गंभीर को कोच के पद से हटाने की अटकलों पर बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी

हितमैन का रिटायरमें, गंभीर को कोच के पद से हटाने की अटकलों...

मयंक यादव ने वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग की तारीफ, कहा-कभी नहीं सोचा 15 साल का लड़का इस तरह धुनाई करेगा

मयंक यादव ने वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग की तारीफ, कहा-कभी नहीं सोचा...

IND vs ZIM 1st T20I Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा पहला टी20आई, जानें- किस ऐप पर देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 1st T20I Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के...

ICC रैंकिंग में शुभमन गिल की बड़ी छलांग, नंबर-1 बनने से सिर्फ एक अंक दूर

ICC रैंकिंग में शुभमन गिल की बड़ी छलांग, नंबर-1 बनने से सिर्फ...

Video-कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चले विराट-अनुष्का, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद; सादगी ने जीता दिल

Video-कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चले विराट-अनुष्का, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज...