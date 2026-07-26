IND vs ZIM 3rd T20I : सीरीज जीतने के बाद आज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 3rd T20I Live : श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार भारतीय टीम ने पहली सीरीज अपने नाम कर ली है। शनिवार को टीम ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से मात दी और सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को हरारे में खेला जाना है, जहां भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। वहीं, जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच रविवार (26 जुलाई) को खेला जाएगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जाएगा।

भारतीय समय अनुसार भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच IST के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस तय समय से आधे घंटे पहले होगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच भारत में ज़ी के Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

मैं भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच लाइव कहाँ देख सकता हूँ?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का तीसरा T20I मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा।