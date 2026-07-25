IND vs ZIM 2nd T20I : आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा टी20

IND vs ZIM 2nd T20I : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। जिसका पहला मैच भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में दूसरा टी20 मैच में श्रेयस अय्यर की अगुवाई टीम के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। अगर भारत जीतता है तो अय्यर की अगुवाई में यह दूसरे टी20 मैच और पहली सीरीज जीत होगी। इससे पहले दो सीरीज में टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच शनिवार (25 जुलाई) को खेला जाएगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जाएगा।

भारतीय समय अनुसार भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच IST के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस तय समय से आधे घंटे पहले होगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच भारत में ज़ी के Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

मैं भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच लाइव कहाँ देख सकता हूँ?

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का दूसरा T20I मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा।