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IND vs ZIM 1st T20I Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा पहला टी20आई, जानें- किस ऐप पर देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ZIM 1st T20I Live : आज से भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार को भुलाकर बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला टी20आई मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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IND vs ZIM 1st T20I Live : आज से भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार को भुलाकर बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला टी20आई मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

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IND vs ZIM : भारत बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I कब है?

भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच पहला T20I गुरुवार, 23 जुलाई को खेला जाएगा।

IND vs ZIM : भारत बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I कहाँ खेला जाएगा?

यह मैच ज़िम्बाब्वे के हरारे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

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IND vs ZIM : भारत बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I कितने बजे शुरू होगा?

मैच शाम 4:30 बजे (IST) शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 4:00 बजे (IST) होगा।

IND vs ZIM : आप भारत बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I टीवी पर लाइव कहाँ देख सकते हैं?

मैच का सीधा प्रसारण ज़ी के Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND vs ZIM : आप भारत बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख सकते हैं?

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मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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