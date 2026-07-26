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भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 3-1 से धूल चटाकर FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप पर किया कब्जा

भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम (Indian Sub-Junior Men's Team) ने एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप (FIH Youth Hockey5s Asian Championship) के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। भारत रोमित पाल (पांचवें), कप्तान केतन कुशवाहा (12वें) और शाहरुख अली (13वें मिनट) के गोल की बदौलत एशियाई चैंपियन बनने में कामयाब रहा।

By santosh singh 
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मस्कट। भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम (Indian Sub-Junior Men’s Team) ने एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप (FIH Youth Hockey5s Asian Championship) के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। भारत रोमित पाल (पांचवें), कप्तान केतन कुशवाहा (12वें) और शाहरुख अली (13वें मिनट) के गोल की बदौलत एशियाई चैंपियन बनने में कामयाब रहा। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम एलीट पूल तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है।

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भारत ने फाइनल में बेहतरीन पास और बढ़िया रणनीति की वजह से शुरुआती बढ़त बना ली। वहीं रोमित पाल ने पहले हाफ में पाकिस्तानी गोलकीपर को चकमा देते हुए पहला गोल दागा और इसके साथ ही हाफ टाइम तक भारत को 1-0 से आगे हो गया।

कप्तान केतन कुशवाहा (12वें मिनट) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही गोलकर भारत का को मजबूत स्थिति में ला दिया। शाहरुख अली ने इसके तुरंत बाद एक और गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया।

हालांकि पाकिस्तान ने मोहम्मद उस्मान (16वें मिनट) के गोल से अंतर को कम किया, लेकिन भारतीय डिफेंस अंतिम पलों में मजबूती से डटी रही और कोई गोल नहीं होने दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने फाइनल में पहुंचने के साथ ही पहले एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

महिला वर्ग की प्रतियोगिता में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ फाइनल में कड़े मुकाबले में 2-4 से हार झेलने के बाद रजत पदक हासिल किया।

भारतीय खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा

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हॉकी इंडिया ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को दो लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। वहीं रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की हर खिलाड़ी को एक लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

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