एलन मस्क ने रचा इतिहास: पूरा किया एक ट्रिलियन का सफर, कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हुई संपत्ति

Elon Musk: एलन मस्क के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वो दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन गए हैं। मस्क की निजी संपत्ति दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच गई है। SpaceX के ऐतिहासिक IPO के बाद मस्क की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक पहुंच गई है, जो अकल्पनीय है। अब मस्क की संपत्ति सीधे कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) से हो रही है।

Elon मस्क की संपत्ति इतनी बड़ी हो गई है कि यह दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से अधिक है। वर्तमान में केवल 21 देशों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। मस्क की निजी संपत्ति दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच गई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। SpaceX के ऐतिहासिक IPO के बाद मस्क की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, SpaceX ने अपने IPO के जरिए 75 अरब डॉलर जुटाए हैं। इस ऐतिहासिक लिस्टिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से बढ़ा और मस्क की नेटवर्थ अब 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। IPO से पहले फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति लगभग 780 अरब डॉलर आंकी थी।

रिपोर्ट की माने तो, एलन मस्क के पास वर्तमान में टेस्ला के सीईओ के रूप में लगभग 273 बिलियन डॉलर (25.93 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है। ब्लमबर्ग के अनुसार उनकी सभी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनकी कुल नेटवर्थ करीब 703 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन असली गेमचेंजर उनकी रॉकेट और एआई कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ है।

रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स ने 55.56 करोड़ (555.6 मिलियन) शेयर बेचकर अपने आईपीओ से 75 अरब डॉलर जुटाए हैं। इस भारी-भरकम निवेश के बाद कंपनी का कुल मूल्यांकन 1.77 ट्रिलियन (168.15 लाख करोड़ रुपये) डॉलर हो गया है। यह शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। मस्क के पास कंपनी के लगभग आधे शेयर हैं, इसलिए इस आईपीओ से उनकी संपत्ति में सीधे 841 बिलियन डॉलर (79.89 लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हो गया है। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 1.11 ट्रिलियन डॉलर (105.45 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है।