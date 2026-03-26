अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे राहुल, डॉक्टर्स ने CPP चेयरपर्सन की तबीयत पर दिया बड़ा अपडेट

Sonia Gandhi Admitted to Hospital : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने सोनिया गांधी की हालत स्थिर बताई है। उन्हें मंगलवार को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सर गंगा राम अस्पताल के अनुसार, “सोनिया गांधी को मंगलवार रात 10:22 बजे सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच के लिए आगे की जांच कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर करीब से नज़र रख रही है, और उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गई हैं।”

केरलम में रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक नर्स का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, “कल रात, मैं अस्पताल में अपनी माँ के कमरे में एक छोटे से सोफ़े पर सो रहा था, और किसी भी बेटे की तरह, मैं उनकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था।”

उन्होंने आगे कहा, “पूरी रात, मुझे सिर्फ़ एक ही बात से तसल्ली मिली। मुझे केरल की एक नर्स से तसल्ली मिली, जो हर घंटे आकर मेरी माँ को देखने आती थी। हर एक घंटे, वह आती और उन्हें देखती। वह मुस्कुराती, और उनका हाथ थामती। मैं सोचने लगा कि कितने ही बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों को उनके सबसे मुश्किल पलों में केरल की नर्सों से तसल्ली मिली होगी।”

राहुल ने आगे कहा, “सुबह-सुबह, मैंने उनसे पूछा, “क्या आप रात को सोती हैं, या पूरी रात काम करती हैं?” और उन्होंने कहा, “मैं पूरी रात काम करती हूँ।” तो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब केरल की औरतें—न सिर्फ़ केरल में, बल्कि दिल्ली में, पूरे देश में और दुनिया भर में—लोगों को तसल्ली दे रही होती हैं, उनका हाथ थाम रही होती हैं, और उन्हें सुकून का एहसास करा रही होती हैं। मेरे लिए, यही केरल राज्य की भावना है।”