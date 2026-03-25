BJP candidates List: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जारी की 19 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, देखिए किसको कहां से मिला टिकट

BJP candidates List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा की तरफ से लगातार प्रत्याशियों के नाम का एलान किया जा रहा है। आज भाजपा ने 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले भाजपा ने पहली सूची में 144 और दूसरी सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम का एलान किया था। पार्टी अभी तक 274 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर चुकी है। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव है, जबकि चार मई को यहां पर चुनाव के नतीजे आएंगे।