  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सड़क दुर्घटना में अखिलेश यादव की मौत, खबर सुनते ही पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ यादव हुए बेहोश, विधायक विभा देवी का रो-रो कर बुरा हाल

सड़क दुर्घटना में अखिलेश यादव की मौत, खबर सुनते ही पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ यादव हुए बेहोश, विधायक विभा देवी का रो-रो कर बुरा हाल

घर से निकले अखिलेश यादव की कार गुरुवार रात को दुर्घटना ग्रस्त हो गई। हादसा उनके घर से पांच सौ मीटर की दूरी पर हुआ है, जहां उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण उन्हे लेकर अस्पताल पहुंचे।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। घर से निकले अखिलेश यादव की कार गुरुवार रात को दुर्घटना ग्रस्त हो गई। हादसा उनके घर से पांच सौ मीटर की दूरी पर हुआ है, जहां उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण उन्हे लेकर अस्पताल पहुंचे। प्रा​थमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर सुनते ही पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ यादव बेहोश हो गए। वहीं विधायक विभा देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। उनका शव अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव ले जाया गया है।

पढ़ें :- सैफई मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक मामला, मानसिक मरीज से दुष्कर्म, 5 माह की गर्भावस्था से खुलासा

अखिलेश यादव के बड़े भाई एकलव्य यादव ने बताया कि गुरुवार देर रात अखिलेश घर से अपनी गाड़ी थार लेकर निकले थे। घर से पांच सौ मीटर की दूरी पर वह पहुंचे ही होगें की उनकी कार असंतुलित होकर एक बरगद के पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में घायल अवस्था में अखिलेश यादव को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्रा​थमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं बेटे का शव देख मां जदयू विधायक विभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पिता पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव बार-बार बेहोश हो जा रहे है। मृतक अखिलेश यादव राजनीति में कोई लगाव नहीं था। वह केवल पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे और नवादा में अपना पेट्रोल पंप चलाते थे। अखिलेश के तीन बेटे हैं, जो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अखिलेश के शव को उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां उनके दादा जी के मूर्ति के सामने उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे रचित ने अखिलेश को मुखाग्नि दी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों...

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट होगी प्रमुख फिल्म

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल...

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़ है, लोग बदलाव के लिए हैं तैयार

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़...

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया नामांकन, 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया...

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि को गं​भीरता से नहीं लेना चाहिए

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि...

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी , डीजीसीए ने 9 हवाई क्षेत्रों के लिए जारी की सलाह

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी...