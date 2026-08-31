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दिल्ली की चलती बस में 16 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

Delhi Gang Rape : दिल्ली की एक चलती बस के अंदर 16 साल की लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब लड़की अपने कजिन से मिलने नोएडा जा रही थी। 

By Abhimanyu 
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Delhi Gang Rape : दिल्ली की एक चलती बस के अंदर 16 साल की लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब लड़की अपने कजिन से मिलने नोएडा जा रही थी।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक स्लीपर बस के अंदर 11वीं क्लास की 16 साल की छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। इसके बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 4 अगस्त की रात को हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित 16 वर्षीय छात्रा मैनपुरी, यूपी की रहने वाली है। घरवालों से नाराज होकर नोएडा में अपने चचेरे भाई/बहन के पास आ रही थी, लेकिन भारी बारिश के दौरान गलती से परी चौक पर उतर गई।

बताया जा रहा है कि पीड़िता ने एक खाली स्लीपर बस को इशारा किया, जिसके बाद ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे बस में बिठा लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया और उसे धमकाया, फिर कश्मीरी गेट के पास उसे छोड़कर भाग गए। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली कश्मीरी गेट की दूरी 47 किलोमीटर है। फोरेंसिक जांच के लिए बस को ज़ब्त कर लिया गया है।

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