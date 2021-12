76 APRO will be Recruited in Rajasthan में निकली भर्ती, 33 हजार 800 मिलेगी सैलरी

76 APRO will be Recruited in Rajasthan: राजस्थान में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) के पद पर भर्ती निकाली है। प्रदेशभर में 76 सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भर्ती होगी। आज से 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले राजस्थान में साल 2012 में सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) के 34 पदों पर भर्ती निकली थी।

सैलरी

राजस्थान सरकार द्वारा लागू सातवें वेतनमान के अनुसार सहायक जनसंपर्क अधिकारी को पे-मैट्रिक्स लेवल 10 (33,800) के आधार पर सैलरी दी जाएगी। हालांकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैलरी दी जाएगी।

दिसंबर में आवेदन, फरवरी में परीक्षा

सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक किए जा सकेंगे। ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सहायक जन सम्पर्क अधिकारी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 13 फरवरी 2022 को होना प्रस्तावित है।

कौन कर सकता है आवेदन

सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल के अनुभव वाला अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।

पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा सहित ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी की जानकारी के साथ ही राजस्थान की संस्कृति की जानकारी भी होनी चाहिए।

आवेदन करने वाला अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष की उम्र तक का हो सकता है।

परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लिए 450 रुपए।

राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 350 रुपए।

समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 250 रुपए।

ऑनलाइन होंगे आवेदन, SSO ID होना अनिवार्य

सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 2 दिसंबर से आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ई-मित्र किओस्क या जन सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in खोलकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद SSO ID के जरिये लॉग-इन करके आवेदन भरना होगा। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी की SSO ID नहीं है, तो आवेदन से पहले उन्हें SSO ID बनानी होगी।