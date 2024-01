मोस्ट वांटेड हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को पटियाला कोर्ट में किया गया पेश, आज खत्म हो रही थी रिमांड

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मोस्ट वांटेड हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू (Most wanted Hizbul Mujahideen terrorist Javed Mattu) को शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court of Delhi) में पेश किया गया। आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी, अदालत ने पिछली सुनवाई में उसे सात दिन की रिमांड पर भेजा था।