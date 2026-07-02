  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. तमिलनाडु में NDA के साथ होने वाला है बंगाल और महाराष्ट्र वाला खेला! CM विजय की TVK में आ रहे 100 बड़े नेता

तमिलनाडु में NDA के साथ होने वाला है बंगाल और महाराष्ट्र वाला खेला! CM विजय की TVK में आ रहे 100 बड़े नेता

AIADMK Split : तमिलनाडु में एनडीए को 'अपनी ही कड़वी दवाई की घूंट' लेना पड़ सकता है। राज्य में सीएम विजय की पार्टी TVK में एनडीए के घटक दल AIADMK के सैकड़ों नेता शामिल होने की संभावना है। यह घटनाक्रम वैसा ही लगता है जैसा हाल बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। रिपोर्ट्स के अनुसार, AIADMK में आंतरिक कलह की खबरों के बीच करीब 15 पूर्व विधायक, 5 पूर्व मंत्री और सैकड़ों पार्टी कैडर टीवीके में गुरुवार को शामिल हो सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

AIADMK Split : तमिलनाडु में एनडीए को ‘अपनी ही कड़वी दवाई की घूंट’ लेना पड़ सकता है। राज्य में सीएम विजय की पार्टी TVK में एनडीए के घटक दल AIADMK के सैकड़ों नेता शामिल होने की संभावना है। यह घटनाक्रम वैसा ही लगता है जैसा हाल बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। रिपोर्ट्स के अनुसार, AIADMK में आंतरिक कलह की खबरों के बीच करीब 15 पूर्व विधायक, 5 पूर्व मंत्री और सैकड़ों पार्टी कैडर टीवीके में गुरुवार को शामिल हो सकते हैं।

पढ़ें :- मल्लिकार्जुन खरगे से राहुल गांधी का होने लगा मोहभंग? कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज

एक प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट की खबर के अनुसार, TVK में AIADMK के सैकड़ों बड़े नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम ममल्लापुरम के एक रिसॉर्ट में आयोजित हो सकता है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर, एम आर विजयभास्कर, एमएसएम आनंदन और एस वलारमति के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरि की बेटी कायलविझि टीवीके में शामिल हो सकती हैं। करूर और पुडुकोट्टई से कई पूर्व नेता, जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत कई नाम टीवीके में आ सकते हैं। इससे पहले चार पूर्व मंत्री एमसी संपत, एनआर शिवपति, कादंबूर सी राजू और उदुमलाई के राधाकृष्णन भी टीवीके में शामिल हुए थे। ये सभी नेता पूर्व AIADMK सरकारों में मंत्रालय संभाल चुके हैं।

दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने का दावा कर रहे हैं। इस पर टीवीके ने डीएमके पर उसके विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं। राज्य के मंत्री एवं टीवीके नेता आर. निर्मल कुमार ने DMK नेतृत्व पर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने के लिए खरीद-फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि स्टालिन और उदयनिधि समेत डीएमके नेताओं के इशारे पर सेंथिल बालाजी जैसे लोगों ने टीवीके के कई विधायकों से संपर्क किया और उन्हें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तमिलनाडु में NDA के साथ होने वाला है बंगाल और महाराष्ट्र वाला खेला! CM विजय की TVK में आ रहे 100 बड़े नेता

तमिलनाडु में NDA के साथ होने वाला है बंगाल और महाराष्ट्र वाला...

सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन, मंदिरों में पूजा-पाठ के साथ हुआ भंडारे का आयोजन

सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन, मंदिरों में पूजा-पाठ के...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपियों की अब खैर नहीं! पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में, मुख्य आरोपी टिन्नू समेत 8 पर लग सकता है गैंगस्टर एक्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपियों की अब खैर नहीं! पुलिस बड़े एक्शन...

अविनाश शुक्ल बना रामलला की तिजोरी का चोर? तो मां-बाप ने भी फेरा मुंह, बोले- भगवान देंगे उसको उसके कर्मों का फल

अविनाश शुक्ल बना रामलला की तिजोरी का चोर? तो मां-बाप ने भी...

Ram Mandir Donation Theft : आरोपी अविनाश शुक्ला के घर में रामराज्य कोष लिखा संदूक बरामद, QR code भी था लगा

Ram Mandir Donation Theft : आरोपी अविनाश शुक्ला के घर में रामराज्य...

अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने बेटियों को साइकिल व स्कूल बैग वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना

अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने बेटियों को...