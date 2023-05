Aaj ka Panchang 23 May 2023 : जानें मंगलवार का पंचांग, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

Aaj ka Panchang : 23 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। आज दोपहर 12 बजकर 58 मिनट तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। साथ ही 23 मई को अंगारकी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। इसके अलावा 23 मई को ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आचार्य गोरखनाथ मिश्र से जानिए मंगलवार का पंचांग, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय।

मंगलवार का पंचांग

विक्रम संवत – 2080, अनला

शक सम्वत – 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – May 22 11:19 PM – May 24 12:58 AM

शुक्ल पक्ष पंचमी – May 24 12:58 AM – May 25 03:01 AM

नक्षत्र

आद्रा – May 22 10:37 AM – May 23 12:38 PM

पुनर्वसु – May 23 12:38 PM – May 24 03:06 PM

करण

वणिज – May 22 11:19 PM – May 23 12:05 PM

विष्टि – May 23 12:05 PM – May 24 12:58 AM

बव – May 24 12:58 AM – May 24 01:57 PM

योग

शूल – May 22 04:33 PM – May 23 04:46 PM

गण्ड – May 23 04:46 PM – May 24 05:19 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

वरद चतुर्थी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:46 AM

सूर्यास्त – 7:00 PM

चन्द्रोदय – May 23 8:27 AM

चन्द्रास्त – May 23 10:39 PM

अशुभ काल

राहू – 3:42 PM – 5:21 PM

यम गण्ड – 9:05 AM – 10:44 AM

कुलिक – 12:23 PM – 2:02 PM

दुर्मुहूर्त – 08:25 AM – 09:18 AM, 11:18 PM – 12:01 AM

वर्ज्यम् – 01:52 AM – 03:38 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 AM – 12:49 PM

अमृत काल – None

ब्रह्म मुहूर्त – 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

चर Upto – 12:38 PM

सुस्थिर

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत – ज्येष्ठ

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – ज्येष्ठ 2, 1945

वैदिक ऋतु – ग्रीष्म

द्रिक ऋतु – ग्रीष्म