Abu Dhabi is the safest city : अबू धाबी लगातार 9वें साल दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में शुमार हुआ

Abu Dhabi is the safest city : दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में अबू धाबी पहले पायदान पर है। ऑनलाइन डेटाबेस नंबेओ के अनुसार, अबू धाबी को 2025 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। यह लगातार नौवां साल है जब अबू धाबी इस सूची में शीर्ष पर है। 2017 से अबू धाबी अग्रणी सुरक्षा योजनाओं, रणनीतियों और पहलों को विकसित करने के लिए अमीरात के प्रयासों को दर्शाता है। 2025 की रैंकिंग में 382 वैश्विक शहरों में से पहले स्थान पर रहने वाले अबू धाबी ने नंबेओ के दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के खिताब को लगभग एक दशक तक बरकरार रखा है, जो नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों के लिए जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) बढ़ाने के लिए अमीरात के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

अबू धाबी पुलिस द्वारा शहर में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों के विश्वास को मजबूत करने से नंबेओ सूची में अबू धाबी को मान्यता मिली है, जिससे अध्ययन, काम और रहने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में शहर की स्थिति मजबूत हुई है