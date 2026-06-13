यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, बस से टकराई श्रद्धालुओं की कार, 9 घायल

उत्तर प्रदेश, आगरा। आज 13 जून, सुबह शनिवार यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयावह सड़क दुर्घटना सामने आया है। यहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार कार आगे चल रही बस से एत्मादपुर क्षेत्र में टकरा गई। इस दुर्घटना में कुल नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिसमें एक वर्षीय मासूम बच्ची भी शामिल है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

पुलिस के अनुसार, सभी लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। ये लोग कार से मथुरा-वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। यात्रा के दौरान शनिवार यानी आज सुबह करीब 5 बजे जैसे ही कार यमुना एक्सप्रेसवे पर छलेसर चौकी क्षेत्र के पास पहुंची, तभी चालक को अचानक नींद की झपकी आने लगी। इसी झपकी आने के कारण कार बेकाबू हो गई और आगे चल रही बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे सभी घायल यात्रियों को बाहर निकाला और सभी नौ घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। हांलाकि इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर पुन: एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू कराया।