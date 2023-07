अदा ने आवारा जानवरों के लिए प्रधानमंत्री से लगाई गुहार!

अभिनेत्री अदा शर्मा ने हाल ही में “द केरला स्टोरी” फिल्म से ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की हैं। “द केरला स्टोरी” अब तक की महिला प्रधान फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

अदा को जानवरों के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता है, चाहे वो हाथी हों या कुत्ते-बिल्लियाँ। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर जानवरों के साथ वीडियो भी साझा करती रहती हैं। शुद्ध शाकाहारी, अदा पेटा की ब्रांड एंबेसडर हैं और अन्य पशु दान संस्था के साथ भी काम करती हैं।

Please listen to the voices of animals, they might speak in a language we don't understand but they too feel pain , just like us .

This is an appeal to bring up the Prevention of cruelty to animals amendment bill in the Monsoon Session of the Parliament .

— Adah Sharma (@adah_sharma) July 21, 2023