UBER CEO से मिले अदाणी समूह के मुखिया गौतम अदाणी, दिए ये संकेत

नई दिल्ली। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने शनिवार को ऊबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दारा खोसरोशाही (Dara Khosrowshahi) से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने समूह व एप के बीच भविष्य में सहयोग की संभावनाओं का संकेत दिया। एक्स पर, दोनों बिजनेस लीडर्स ने भारत के विकास और उपमहाद्वीप के लिए उनके बीच हुए बातचीत की सराहना की।

अदाणी ट्वीट किया कि ऊबर के सीईओ (CEO) दारा खोसरोशाही (Dara Khosrowshahi) के साथ पूरी तरह से मनोरम बातचीत हुई। भारत में उबर के विस्तार के लिए उनका दृष्टिकोण, विशेष रूप से भारतीय ड्राइवरों और उनकी गरिमा के उत्थान के लिए उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। दारा और उनकी टीम ऊबर इंडिया के साथ भविष्य के सहयोग के लिए हम उत्साहित हैं!

Absolutely captivating chat with @dkhos, CEO of @Uber. His vision for Uber's expansion in India is truly inspiring, especially his commitment to uplifting Indian drivers and their dignity. Excited for future collaborations with Dara and his team! #UberIndia pic.twitter.com/xkHkoNyu5s

