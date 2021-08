Afghanistan Crisis : पीएम मोदी का अहम बयान- आतंक के जरिए साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व अस्थायी

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक कुचला नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) का यह बयान अफगानिस्तान (Afghanistan) में जारी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सीधा तालिबान (Taliban) को संदेश दिया गया है।

Somnath Temple is integral to our culture and ethos. Inaugurating development works there. #JaySomnath. https://t.co/yE8cLz2RmX

— Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2021