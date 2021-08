अफगान सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमदजई बर्खास्त, ये बनाए गए नए Army chief of staff

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी (Afghanistan President Ashraf Ghani) ने बुधवार को सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमदजई (General Wali Mohammad Ahmadzai) को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही मेजर जनरल हैबतुल्लाह अलीजई नए सेना प्रमुख (Major General Haibatullah Alizai new army chief Afghanistan ) बनाए गए हैं।

बता दें कि अफगानिस्तान सरकार (Government of Afghanistan ) ने अहमदजई को ऐसे वक्त में हटाया गया है, जब तालिबान ने 9 प्रदेश की राजधानियों पर कब्ज़ा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कम से कम 12 प्रदेश की राजधानियों को तालिबान से सीधे तौर पर खतरा है। हेरात और कंधार जैसे बड़े शहरों के साथ ही कई जिलों में अफगान सेना (Army chief of staff) और तालिबान आमने-सामने है।

BREAKING – General Wali Mohammad Ahmadzai, the army chief of staff, has been removed from his post and replaced by General Haibatullah Alizai, sources confirmed. #ArianaNews pic.twitter.com/LQsab7mDkh

— Ariana News (@ArianaNews_) August 11, 2021