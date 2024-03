सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दानिश अली के जल्द कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान भी हो जाएगा। इन तारीखों के एलान से पहले देशभर में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इन सबके बीच अमरोहा के सांसद दानिश अली ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ की एक फोटो अपलोड करके सोनिया गांधी को त्याग की मूर्ति बताया है। इस मुलाकात के बाद दानिश अली के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। इसके साथ ही उनके अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चा है।

वहीं, सपा और कांग्रेस गठबंधन में अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अमरोहा सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद से दानिश अली और राहुल गांधी के बीच काफी नजदीकियां देखी गईं। गुरुवार को दानिश अली ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।

Honoured to get blessings of epitome of sacrifice, Smt #SoniaGandhi for my 2nd #LokSabhaElection from #Amroha. Her heart beats for India’s poor. It was NAC headed by her that piloted landmark pro-poor & transparency laws like MNREGA, #RTI, Right to Education, Food Security Bill. pic.twitter.com/AAesBjF2FH

— Kunwar Danish Ali (@KDanishAli) March 14, 2024