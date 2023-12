Shreyas Talpade के बाद फेमस सिंगर को पड़ा दिल का दौरा, 30 साल की उम्र में निधन

Singer Pedro Henrique passes away: बुधवार को ब्राजील से एक दुखद घटना सामने आई है। ब्राजील के गॉस्पल सिंगर पेड्रो हेनरिक (Pedro Henrique) की बीच परफॉरमेंस में मौत हो गई। 30 वर्षीय पेड्रो बुधवार को ब्राजील के एक धार्मिक इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे। गाना गाते तथा दर्शकों से इंटरैक्ट करते हुए उन्हें अपनी परफॉरमेंस एन्जॉय करते देखा गया।

आपको बता दें, वो अचानक से जमीन पर गिर गए तथा बेहोश हो गए। ये पूरा वाकया वीडियो में कैद हो गया है। वीडियो में आप पेड्रो हेनरिक को स्टेज के किनारे पर खड़े होकर गाना गाते देख सकते हैं। वो दर्शकों के साथ मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं।

पेड्रो Vai Ser Tão Lindo नाम का गाना गा रहे थे। व्हाइट पैंट-सूट पहने वो अपनी बाहें फैलाए खड़े थे। दर्शकों में खड़े प्रशंसक भी उनके सुर में सुर मिलाने का प्रयास कर रहे थे। एक लंबा नोट लेने के बाद वो थोड़ा रुके, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो स्टेज पर गिरकर बेहोश हो गए। पेड्रो हेनरिक (Pedro Henrique) के साथ खड़ा गिटारिस्ट उन्हें देखता ही रह गया।

30-year-old singer Pedro Henrique just collapsed and died on stage.

The new normal is not normal.

