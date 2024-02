Shreyas Talpade Health Update: अटैक के 2 महीने बाद काम पर लौटे श्रेयस तलपड़े

Shreyas Talpade Health Update: बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) को पिछले साल 14 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था। ये खबर सामने आते ही उनके दोस्त और फैंस काफी परेशान हो गए थे। हालांकि, अब वह ठीक हैं और काम पर लौट चुके हैं। एक्टर ने खुद अपना हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर किया है।

‘इकबाल’ फेम एक्टर को दिसंबर में दिल का दौरा पड़ा था जब वह फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the jungle) की शूटिंग करके लौट रहे थे। उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वे बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत अंधेरी के बेलेव्यू अस्पताल (Bellevue Hospital) ले जाया गया जहां वह एडमिट कराए गए। श्रेयस के दिल ने लगभग 10 मिनट तक काम करना बंद कर दिया था।

फिर डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें पुनर्जीवित किया और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) ने हाल ही में इंस्टैंट बॉलीवुड से बातचीत में अपने हार्ट अटैक के समय को याद दिया और उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने इस मुश्किल समय में उनकी मदद की थी।



उनके मुताबिक, “सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो उस रात मेरी मदद के लिए आगे आए थे। सभी डॉक्टर, टेकनीशियन, अस्पताल का स्टाफ, सब लोग और मेरे प्यारे फैंस जिन्होंने मेरे जल्द ठीक होने की कामना की और मुझे अपना आशीर्वाद दिया”।