द केरल स्टोरी’ के बाद विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप्तो सेन लेकर आ रहे हैं फिल्म ‘बस्तर’, सच्ची कहानी पर होगी आधारित

मुंबई: विपुल अमृतलाल शाह (Vipul Amritlal Shah) एक दूरदर्शी फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में भी प्रमुख योगदान दिया है। इस साल उन्होंने अपनी व्यापक रूप से प्रशंसित और रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के साथ इतिहास रच दिया। इस फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार सफलता के साथ 256 करोड़ की कमाई की।

‘द केरल स्टोरी’ की ये मश्हूर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर जोड़ी अब एक बार फिर से साथ आ रही है जिसका टाइटल बस्तर है। निर्माताओं ने एक अनाउंसमेंट पोस्टर के साथ अपने दूसरे सहयोग की घोषणा की जिसमें हम देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल के बीच, फिल्म का टाइटल लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म का ये अनाउंसमेंट पोस्टर आशाजनक लग रहा है और जिसने लोगों के अंदर एक उत्सुकता भी पैदा की है जिसके बारे में लोग और अधिक जानने चाहते है।

हालांकि फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नही आई है, कहा जा रहा है कि विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म एक और चौंकाने वाली और आंखें खोलने वाली फिल्म है, जो एक और सच्ची घटना से प्रेरित होगी। फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट पोस्टर भी इस बात की गवाही देता है जिसपर लिखा है, “एक और सच्चाई जो देश को चौंका देगी। जैसा कि हम टाइटल अनाउंसमेंट पोस्टर में पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है, “छिपा हुआ सच जो देश में तूफान लेकर आएगा।”

Unveiling our next, #Bastar. Prepare to witness another gripping true incident that will leave you speechless. Mark your calendars for April 5, 2024!#VipulAmrutlalShah @sudiptoSENtlm @Aashin_A_Shah#SunshinePictures pic.twitter.com/3qQVxKpCcG

