कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दूरदर्शन पर विवादास्पद फिल्म ‘The Kerala Story’ को दिखाए जाने को लेकर दर्ज कराई अपनी शिकायत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने बताया कि पार्टी नेता सलमान कुर्शीद, पवन खेड़ा, मुकुल वासनिक और गुरदीप सप्पल ने सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग (EC) से मुलाकात की। इस दौरान छह शिकायतों पर बहस की, जिनमें से दो शिकायतें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी मुस्लिम लीग संबंधी टिप्पणी के लिए थी। दूरदर्शन पर केरल स्टोरी दिखाने को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

Watch: Press briefing by Congress Party delegation after meeting with the Election Commission of India at Nirvachan Sadan. https://t.co/JhCe21JtjC

साझा किए गए दस्तावेज़ों से, कांग्रेस ने शिकायत की है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र पर भारत को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दावे को खारिज कर दिया कि कांग्रेस का घोषणापत्र मुस्लिम लीग की स्वतंत्रता-पूर्व विचारधारा को थोप रहा है।

पीएम मोदी ने अजमेर रैली में कहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के रूप में झूठ का पुलिंदा जारी किया, जिसने पार्टी को बेनकाब कर दिया है। हर पन्ने पर भारत को तोड़ने की कोशिशों की बू आती है। यह उन विचारों को दर्शाता है जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग के थे। कांग्रेस उस दौर के मुस्लिम लीग के विचारों को आज के भारत पर थोपना चाहती है और जो घोषणापत्र बाकी है उसमें कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारों का बोलबाला है।

इस बीच, जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह चुनाव आयोग (Election Commission) के लिए सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित करने का समय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नेताओं ने चुनाव आयोग (Election Commission) के समक्ष कई मुद्दे उठाए और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पार्टी के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

My colleagues @salman7khurshid, @MukulWasnik, @Pawankhera and @gurdeepsappal have just met with the Election Commission and presented and argued 6 complaints, including 2 against the PM himself.

This is the time for the Election Commission to demonstrate its independence by… pic.twitter.com/LqKbOdyvLS

