तंबाकू एड विवाद के बाद एक बार फिर अक्षय बने ट्रोलर्स का निशाना, Ram Setu के पोस्टर की गलती पकड़ बोले- जब टॉर्च है फिर

Bollywood news: विमल पान मसाला का एड करने के बाद अक्षय कुमार को काफी ट्रोल होना पड़ा यहां तक ट्रोलिंग के चलते एक्टर ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। वहीं अब अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का पोस्टर रिलीज किया गया। दरअसल, पोस्टर रिलीज होते ही खिलाड़ी कुमार को ट्रोलर्स ने फिर निशाना बना डाला।

अब आप सोच रहें होंगे आखिर आ क्या हुआ ऑटो आपको बता दें, इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि अक्षय अपने हाथ में मशाल लिए कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके पास ही खड़ी जैकलीन के हाथ में टॉर्च है। यह तस्वीर जैसी ही सोशल मीडिया पर आई लोगों ने अक्षय की जमकर खिंचाई शुरू कर दी। लोग पूछ रहे हैं कि टॉर्च और मशाल दोनों दिखाने का लॉजिक भी अक्षय कुमार लगे हाथ समझा देते तो अच्छा रहता।

A glimpse into the world of #RamSetu.

In cinemas Diwali, 2022. pic.twitter.com/uZ9vIBFB9Z

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 28, 2022