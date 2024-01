Ajinkya Rahane: प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हुए रहाणे, बिहार के खिलाफ नहीं खेल पाये रणजी मैच

Ajinkya Rahane, Bihar vs Mumbai Ranji Trophy: पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2023-24) के एलिट ग्रुप बी मुकाबले में मुंबई की टीम ने बिहार को एक पारी और 51 रन से हराया। इस मैच में बिहार बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और दोनों पारियों में टीम 100 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गयी। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) भी इस मैच में खेलने के लिए पटना पहुंचे थे, लेकिन वह खेल नहीं पाये।

दरअसल, प्रैक्टिस सेशन (Practice Session) के दौरान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) चोटिल हो गए थे। इस वजह से वह बिहार के खिलाफ रणजी मैच (Ranji Match) में खेल नहीं पाये। इस बारे में रहाणे ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें खेलने का बहुत शौक है और इसीलिए वह पटना पहुंचे थे। वो खेलने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी गर्दन में थोड़ी सी चोट लगी थी। जिसकी वजह से वो यह मैच नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आने वाले रणजी मैच में जरूर खेलते दिखेंगे।

