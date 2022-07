Rajya Sabha: पीटी उषा समेत इनको राज्यसभा के लिए किया गया मनोनीत, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली। एथलीट पीटी उषा, संगीतकार, गीतकार इलैयाराजा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगडे और फिल्म निर्देश वी. विजयेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है।

The remarkable PT Usha Ji is an inspiration for every Indian. Her accomplishments in sports are widely known but equally commendable is her work to mentor budding athletes over the last several years. Congratulations to her on being nominated to the Rajya Sabha. @PTUshaOfficial pic.twitter.com/uHkXu52Bgc — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2022

इस मौके पर पीएम मोदी ने पीटी उषा को बधाई देते हुए कहा कि, वह हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा हैं। खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों में नवोदित एथलीटों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका काम उतना ही सराहनीय है। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई। इसके साथ ही उन्होंने इलैयाराज को बधाई दी है।

Shri Veerendra Heggade Ji is at the forefront of outstanding community service. I have had the opportunity to pray at the Dharmasthala Temple and also witness the great work he is doing in health, education and culture. He will certainly enrich Parliamentary proceedings. pic.twitter.com/tMTk0BD7Vf — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2022

उन्होंने कहा कि, इलैया राजा जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी रचनाएं अनेक भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती हैं। उनकी जीवन यात्रा भी ही प्रेरक है- वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से उठे और बहुत कुछ हासिल किया। खुशी है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने वी. विजयेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी।