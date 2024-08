Aman Sehrawat ने अपने पहले ओलंपिक में जीता मेडल, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई

Aman Sehrawat Won Bronze Medal in Paris Olympics: भारत के युवा रेसलर अमन सहरावत (Aman Sehrawat) ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में ब्रांज मेडल है। सहरावत ने ब्रांज मेडल मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 के अंतर से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की। उनका यह पहला ओलंपिक है। वहीं, अमन की इस सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हे बधाई दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमन सहरावत को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ‘पेरिस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को हार्दिक बधाई। खेलों में सबसे कम उम्र के पुरुष पहलवानों में से एक, उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीता है। उनका आगे एक आशाजनक करियर है और वह भारत के लिए कई पदक और प्रशंसा जीतेंगे। उनकी सफलता से भारत ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने की अपनी परंपरा जारी रखी है।’

Heartiest congratulations to Aman Sehrawat on winning the bronze medal in the men’s freestyle wrestling event at the Paris Olympic Games. One of the youngest male wrestler in the Games, he has won a medal in his very first Olympics. He has a promising career ahead and he will win…

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 9, 2024