अमरिंदर सिंह, बोले- पंजाब हम ही जीतेंगे, बीजेपी के साथ किया गठबंधन का ऐलान

नई दिल्ली। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी (Punjab Lok Congress Party) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शुक्रवार को गठबंधन को लेकर अंतिम मुहर लग गई है। इस बात का ऐलान पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री व पंजाब के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) व कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) कहा कि हमने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए औपचारिक रूप से भाजपा के साथ सीट समायोजन की घोषणा की है।

Met union minister & @BJP4India incharge for Punjab, Shri @gssjodhpur in New Delhi today to chalk out future course of action ahead of the Punjab Vidhan Sabha elections. We have formally announced a seat adjustment with the BJP for the 2022 Punjab Vidhan Sabha elections. pic.twitter.com/cgqAcpW2MW

