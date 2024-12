America : राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दिन में कम की 1,500 लोगों की सजा, 39 को दी माफी

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (Coronavirus pandemic) के दौरान जेल से रिहा कर घर में नजरबंद किए गए लगभग 1,500 कैदियों की सजा कम कर दी और अहिंसक अपराधों (non-violent crimes) के लिए दोषी ठहराए गए (convicted) 39 अमेरिकियों को माफी प्रदान की। व्हाइट हाउस (the White House )ने गुरुवार को कहा कि यह एक ही दिन में दी गई सबसे अधिक सजा माफ करने और क्षमादान है। आधुनिक इतिहास में एक दिन में की गई यह सबसे बड़ी क्षमादान कार्रवाई ( pardon action) है। बाइडेन ने बृहस्पतिवार को सजा कम करने की घोषणा की और यह आदेश उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने रिहा होने के बाद कम से कम एक साल तक घर में नजरबंद रहने की सजा काटी है।

खबरों के अनुसार, जेल में वायरस फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ कैदियों को रिहा कर उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। एक समय ऐसा था जब पांच में से एक कैदी को कोरोनावायरस था। बाइडेन ने कहा कि वह आने वाले सप्ताह में और कदम उठाएंगे तथा क्षमादान याचिकाओं की समीक्षा करना जारी रखेंगे। अमेरिका के इतिहास (American History) में क्षमादान(pardon) की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बराक ओबामा के शासनकाल (during the reign of Barack Obama) में हुई थी। ओबामा ने 2017 में 330 आरोपियों को माफ किया था।

बाइडेन ने एक बयान में कहा, “अमेरिका का निर्माण संभावना और दूसरा अवसर देने पर आधारित है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के रूप में मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने पश्चाताप और पुनर्वास (Repentance and Rehabilitation) की क्षमता दिखाई है।